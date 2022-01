Napoli-Sampdoria 1-0: Petagna guida gli azzurri, le pagelle

09-01-2022 18:43

Un Napoli pragmatico – non tra i più belli della stagione – supera 1-0 la Sampdoria conservando il terzo posto in classifica. Decisiva una prodezza balistica di Andrea Petagna, che fa tornare al successo gli azzurri lasciando all’asciutto i liguri.

Spalletti (negativizzatosi in extremis e di nuovo in panchina) conferma 9/11 della formazione di Torino, con Elmas per Politano e Petagna al posto di Zielinski (positivo al Covid) uniche novità. D’Aversa – privo di Candreva squalificato – può contare su Augello, lancia il giovane Ciervo e ripropone il grande ex Quagliarella dal primo minuto accanto all’altra vecchia conoscenza azzurra Gabbiadini.

In un ‘Maradona’ semideserto, nel giro di mezz’ora si consuma l’agrodolce domenica di Lorenzo Insigne: prima gli applausi nel riscaldamento che azzerano la firma col Toronto, poi l’infortunio all’adduttore che lo costringe al cambio forzato. Nel mezzo, il Napoli fa la partita e la Samp si chiude tentando timide sortite, come col mancino alto di Gabbiadini.

Audero risponde presente sui tentativi di Rrahmani e Ghoulam, Juan Jesus lo trafigge con un’inzuccata all’angolino, ma Di Bello annulla per offside con ausilio della VAR. Politano – che aveva rilevato Insigne – si mette in proprio calciando a lato di poco, poi gli azzurri sfondano il muro della Samp: Petagna, in acrobazia, infila il portiere doriano e fa 1-0.

La ripresa – che tra gli ospiti vede l’avvicendamento Falcone-Audero in porta – offre poche emozioni: il tap in mancato di Mertens su assist al bacio di Elmas fa andare il Napoli a un soffio dal raddoppio, la Samp fatica ad offendere e non crea grattacapi ad Ospina. Spalletti regala l’esordio a Tuanzebe passando alla difesa a 3, Politano e Mertens fanno la barba al palo con due iniziative personali, ma Napoli-Samp rimane invariata: al ‘Mardona’ finisce 1-0.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-SAMPDORIA 1-0

MARCATORI: 43′ Petagna

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6,5, Ghoulam 6 (80′ Tuanzebe sv); Demme 6 (80′ Fabian Ruiz sv), Lobotka 6,5; Elmas 6, Mertens 6, Insigne 6 (30′ Politano 6,5); Petagna 6,5. All. Spalletti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6 (46′ Falcone 6,5); Dragusin 6, Ferrari 6 (89′ Yepes sv), Chabot 5, Augello 5,5 (74′ Murru sv); Ciervo 6 (72′ Caputo sv), Askildsen 6, Ekdal 5,5 (45′ Rincon 5,5), Thorsby 5,5; Gabbiadini 5,5, Quagliarella 5. All. D’Aversa.

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Chabot (S), Murru (S)

Espulsi: nessuno

