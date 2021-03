Biasin rivela chi ha silurato Allegri e Sarri, polemica sul web

E’ davvero colpa di Pirlo? La Juve tocca il punto più basso da dieci anni a questa parte ed è inevitabile che sotto processo ci vadano tutti, con il suo allenatore in testa. I tifosi lo hanno già scaricato, almeno la maggioranza dei fan, ma non sono esenti da colpe i dirigenti ed è a loro che si rivolge Fabrizio Biasin che rievoca anche i tanto rimpianti (ora) Allegri e Sarri.

Biasin mette sotto accusa la società

La firma del quotidiano Libero, sia sul giornale che su twitter, non se la prende tanto con Pirlo e scrive: “Agnelli ce l’ha messo perché non gli andava più bene Sarri. E Sarri su quella panchina c’è finito perché a Paratici e Nedved, Allegri, non andava più bene. E Allegri non andava più bene perché sì, vinceva, ma vuoi mettere il bel giuoco dell’Ajax? Nella Juve che non sembra più Juve ci sono molti responsabili, ma i più responsabili sono fuori dal campo”.

I tifosi replicano a Biasin

Fioccano le reazioni dei follower: “Il padrone?? Non vale nemmeno un granello rispetto al nonno!! Sa solo urlare vaff.. a Conte!!” o anche: “Non vedo infatti come si possa chiedere a Pirlo, che non ha mai allenato e non ha mai potuto fare una preparazione con la squadra, di vincere. Poi infortuni e COVID lo hanno ancora di più messo in difficoltà. Follia dirigenziale”, oppure: “Paratici viene giudicato per quello che ha fatto come tutti quanti nel mondo del calcio. La riconoscenza non esiste per nessuno e comunque sono due anni che sbaglia completamente il mercato. Inoltre lui e Nedved hanno sulla coscienza il siluramento di Allegri”.

C’è chi scrive: “Cambiare Allegri dopo 5 anni ci poteva stare, in Europa solo il Cholo e Klopp sono rimasti di più su una panchina, i cicli finiscono. L’errore a mio avviso è stato mandare via Sarri, per i capricci di qualche 34-37enne, si poteva iniziare un programma sul medio lungo periodo”.

Infine la chiosa, che parte dall’assunto che Biasin tifa per l’Inter: “Serviva un Interista per fare “l’analisi più centrata e veritiera” della situazione Juve attuale!”.

SPORTEVAI | 22-03-2021 11:22