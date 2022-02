Biathlon, deludono Wierer e Vittozzi: oro alla Herrmann

07-02-2022 11:46

La tedesca Denise Herrmann ha vinto la medaglia d’oro nella prova individuale femminile di 15 km di biathlon alle Olimpiadi Invernali in corso a Pechino. La sciatrice teutonica ha preceduto la francese Anais Chevalier e la norvegese Marte Roeiseland. Quarto posto per l’altra tedesca Voigt, quinta Alimbekava.

Giornata da dimenticare per la atlete Azzurre. Dorothea Wierer è restata in lotta per le medaglie fino all’ultimo poligono, dove ha affossato la sua prestazione con due errori che l’hanno fatta uscire dalle prime dieci: ha chiuso appena diciassettesima.

Male anche le altre: la Sanfilippo è 49esima, la Carrara 59esima, molto male Lisa Vittozzi, che ha sbagliato subito al primo poligono e ha chiuso in 74esima posizione.

