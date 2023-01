05-01-2023 16:33

Il 2023 della Coppa del mondo di biathlon inizia nel segno di Dorothea Wierer. Sulle nevi slovene di Pokljuka la bolzanina ha infatti conquistato un prezioso terzo posto nella sprint che ha aperto l’anno solare. Per la campionessa del mondo 2020 e 2021 si tratta di un ottimo viatico in vista dell’inseguimento in programma sabato, nella quale Wierer potrà quindi fregiarsi di un promettente piazzamento di partenza.

Wierer torna a graffiare: a Pokljuka terzo posto nella sprint

Per Dorothea, che ha chiuso a 18”7 di ritardo dalla vincitrice, la svedese Elvira Oeberg (tempo di 20:25.2 e doppio zero), si tratta del secondo podio della stagione, dopo il secondo posto conquistato a Kontiolahti, in Finlandia, lo scorso dicembre proprio nell’inseguimento, una delle prove più amate dalla bolzanina campione del mondo nel 2019 e nel 2020, ma costretta ora a guardare da spettatrice l’appassionante duello per la coppa del mondo assoluta tra la stessa Oeberg e Julia Simon, seconda a Pokljuka a 6”9 da Oeberg. Tutte e tre le ragazze hanno concluso con un doppio zero.

“La prima gara dopo la pausa natalizia è sempre un po’ strana, ma sono felice di essere riuscita a non commettere errori al poligono – il commento di Wierer al canale ufficiale della IBU – Non mi accadeva da un bel po. Sapevo che sparare bene sarebbe stato importantissimo, perché la pista qui è sempre molto difficile, specialmente nei tratti di discesa dove vado spesso in difficoltà. Comunque non sono ancora al 100%”.

Dorothea ha poi risposto alla scuola di pensiero di chi ritiene più qualificata la concorrenza nelle ultime stagioni rispetto agli anni in cui l’azzurra ha trionfato in coppa del mondo: “Il livello è altissimo, ma è sempre stato così. Ci sono sempre state atlete fortissime e difficilissime da battere, ma credo che questo sia ciò che rende il biathlon di oggi interessante”.

Dorothea Wierer torna infallibile al poligono: i numeri di una carriera sfavillante

L’azzurra è stata protagonista di un eccellente 10/10 tra poligono a terra ed in piedi: il resto l’ha fatto l’ottima performance allo shooting, che le ha permesso di tenersi alle spalle avversarie storicamente pericolose come Paulina Fialkova e Marketa Davidova.

Per Wierer, medaglia di bronzo proprio nella sprint a Pechino 2022, si tratta del 57° podio in carriera in coppa del mondo, 40° individuale, ma continua a sfuggire l’appuntamento con il ritorno alla vittoria, che manca ormai da quasi un anno: l’ultima presenza di Dorothea sul gradino più alto risale infatti al 23 gennaio nella partenza in linea sulla pista di casa ad Anterselva. Pokljuka porta comunque bene all’azzurra, sul podio per la quarta volta sul poligono finlandese, con due argenti e altrettanti bronzi.

Wierer in spolvero, sabato appuntamento con l’inseguimento. Delude Lisa Vittozzi

Chissà che il pokerissimo di piazzamenti tra le prime tre non possa arrivare già nell’inseguimento di sabato, giornata in cui Wierer sarà l’unica italiana in lizza. La prima prova del nuovo anno è stata infatti da dimenticare per Lisa Vittozzi, che come nel 2022 è incappata in una giornata da dimenticare a Pokljuka: la sappadina ha commesso ben sei errori al poligono, quattro a terra e due in piedi, concludendo al 65° posto e fallendo quindi la qualificazione per l’inseguimento.

Hanno invece ottenuto un piazzamento tra le migliori 60 Samuela Comola (39ª) e Federica Sanfilippo, 47ª e molto attesa dopo l’exploit nella sprint in tecnica libera di sci di fondo in Val Mustair per il Tour de Ski e in precedenza dagli ottimi risultati raccolti nell’Ibu Cup di biathlon in Val Ridanna.