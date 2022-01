Biathlon, Johannes Bø ammette: “Sono vuoto di idee, non so cosa fare”

10-01-2022 15:51

È un Johannes Bø praticamente irriconoscibile quello ammirato fin qui in stagione. Il detentore della Coppa del Mondo di biathlon, infatti, non è mai riuscito a performare ai suoi livelli e, tolto qualche estemporaneo exploit, ha ottenuto risultati decisamente al di sotto le aspettative.

La situazione, ovviamente, con l’avvicinarsi dell’appuntamento olimpico inizia a farsi sempre più preoccupante e a testimoniarlo è lo stesso fuoriclasse scandinavo.

“Sono vuoto di idee, non so cosa fare, posso solo sperare in un miracolo. Sono preoccupato per le Olimpiadi, sarebbe sciocco dire qualcosa di diverso” ha ammesso a NRK un Bø dopo l’ennesimo weekend sottotono a Oberhof.

“È il peggior fine settimana che ho avuto. È stato assolutamente orribile. Non è lontano dal peggior weekend della carriera. Sono passati probabilmente dieci anni dall’ultima volta che ho avuto un fine settimana così brutto. Se riesco a darmi una spiegazione? No”.

Bø comunque spera ancora nelle settimane che restano da qui a Pechino di trovare la miglior forma per provare a dire la sua Cina, terra dove, sulla carta, si sarebbe presentato da favorito indiscusso in diverse specialità.

“Ad oggi, non sono uno dei favoriti per le medaglie, ma mi conosco e so che posso vincere l’oro alle Olimpiadi” ha concluso Bø.

