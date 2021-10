Biathlon, Wierer: "Mi manca solo l'oro olimpico, darò tutto"

Missione Oro. Alla regina italiana del biathlon Dorothea Wierer, dopo una carriera costellata di successi, manca solo il trionfo alle Olimpiadi invernali: “Ai Giochi non sono stata abbastanza forte e fortunata – ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport -, mi sono anche ammalata, sono salita sul podio solo nelle staffette. Vincere l’oro? Magari… sarebbe qualcosa di grande. La medaglia olimpica individuale mi manca. Se dovesse andare bene meglio per me, se dovesse andare meno bene, pazienza. Servirà anche la fortuna. Perché so che ho dato tutto. Son realista e so che è molto difficile vincere sempre nel momento giusto. Tutti si aspettano qualcosa di importante, io sono tranquilla”.

La Wierer si sta allenando con gli uomini per arrivare al meglio a Pechino: “Come sta andando? Molto bene, abbiamo lavorato tanto in estate. Sono l’unica ragazza del gruppo: soprattutto i giovani del 2000 (Bionaz e Giacomel, ndr) sono un grande stimolo. Loro vedono noi che abbiamo vinto, e vogliono raggiungere qualcosa, si impegnano tantissimo e non si tirano mai indietro. Questo mi aiuta ad andare forte. Ogni giorno anche se c’è qualcuno che magari non è motivato, spinge nei doppi allenamenti. Mi trasmettono tutti una grande carica”.

Le imprese azzurre di Tokyo 2020 sono uno stimolo in più: “Gli sport estivi sono un grande esempio, ci hanno trasmesso tante emozioni, entusiasmo e pressione. Gli ori dell’atletica ma anche i tempi sono stati da brividi. Non si parlava d’altro. Ora tutti si aspettano qualcosa di simile. Si vedrà. Io penso al meteo: sì, la mia paura sono le condizioni meteo che troveremo lì. I cinesi a volte non escono in pista per settimane. Io darò il massimo, ciò che verrà fuori puoi solo sognarlo adesso. Serve la perfezione, e lo sport a volte è crudele”.

Wierer chiosa parlando del futuro: “Milano-Cortina? Adesso io non so ancora cosa voglio fare: nel 2026 ci sarò in un modo o nell’altro, ma non voglio sprecare energie su ciò che sarà tra un anno o due, penso solo al presente”.

OMNISPORT | 14-10-2021 14:24