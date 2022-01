Biathlon, Wierer si tiene stretta il meglio di Ruhpolding per Anterselva

17-01-2022 11:12

Non è riuscita a confermare il podio nella sprint ma Dorothea Wierer, con il 7° posto nella pursuit di Ruhpolding, ha comunque dimostrato di aver ritrovato un eccellente livello competitivo.

“Ho fatto un po’ più di fatica sugli sci e mi dispiace soprattutto per i due errori nei quinti bersagli a terra. Servivano gli zeri: alla fine il settimo posto non è male, ma in questo momento è giusto concentrarsi sulle cose buone” ha dichiarato la bi-campionessa del mondo 2020 dopo l’inseguimento disputato ieri, una gara a cui, questa settimana, l’altoatesina cercherà di dar seguito nella tappa di casa ad Anterselva.

Qui l’azzurra, complice anche alcune defezioni già annunciate, avrà una ghiotta per provare a ritrovare un successo che manca ormai da più di un anno (Individuale di Kontiolahti del 28 novembre 2020).

Più in generale, per il contingente italiano la tappa nostrana sarà fondamentale per trovare le giuste sensazioni e migliorare la condizione in vista delle Olimpiadi di Pechino, un appuntamento in cui certamente, dopo i piazzamenti di ieri ottenuti da Bormolini (18° nell’inseguimento vinto da Fillon Maillet), Hofer (16°), Windisch (22°) e Bionaz (44°), anche gli uomini potranno provare a giocarsi qualcosa di importante.

