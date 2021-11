Bicicletta d'oro: Pogacar, Alaphilippe e Roglic principali contendenti

08-11-2021 15:12

Se il mondo del calcio ha il suo “pallone d’oro”, anche il ciclismo non è da meno con la “Bicicletta d’oro”.

Sono stati svelati finalmente i nomi dei candidati per l’assegnazione del prestigioso Velo d’Or e tra questi, c’è anche il nostro Sonny Colbrelli. Il Velo d’Or è l’ambito premio in ambito ciclistico che ogni anno, ormai dal 1992, viene assegnato in Francia da Vélo Magazine, rivista di ciclismo del gruppo di Amaury Sport Organization, organizzatore del Tour de France.

Gli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic, vincitori rispettivamente del Tour de France e della Vuelta a España, e il francese Julian Alaphilippe, due volte Campione del Mondo, sono i principali favoriti scelti per la Golden Bike 2021 che accredita il miglior ciclista della stagione.

Nella lista dei candidati ci sono anche il colombiano Egan Bernal, vincitore del Giro d’Italia e l’ecuadoriano Richard Carapaz, campione olimpico su strada, mentre non compaiono ciclisti spagnoli.

Nella sezione femminile, l’olandese Movistar Annemiek Van Vleuten , numero uno del mondo, è stata inserita come la top favorita .

I ciclisti scelti per la Bicicletta d’Oro sono i seguenti:

Julian Alaphilippe (FRA, Deceuninck-Quick Step)

Kasper Asgreen (DIN, Deceuninck-Quick Step)

Egan Bernal (COL, Ineos)

Richard Carapaz (ECU, Ineos)

Mark Cavendish (GBR, Deceuninck-Quick Step)

Sonny Colbrelli (ITA, Bahrain vittorioso)

Harrie Lavreysen (PSB, pista)

Tadej Pogacar (SLO, Emirati Arabi Uniti)

Primoz Roglic (SLO, Jumbo-Visma)

Wout Van Aert (BEL, Jumbo-Visma)

Mathieu van der Poel (PSB, Alpecin-Fenix)

Annemiek van Vleuten (PSB, Movistar) (Femminile).

