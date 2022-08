30-08-2022 11:45

La stagione in corso passerà alla storia come una delle più anomale di sempre. Tra calendario super ravvicinato e una quantità imponente di infortuni, le big sono nelle mani della dea bendata.

Calendario folle, 18 partite in meno di due mesi e mezzo

Complice la pausa per il Mondiale (in programma in Qatar dal 20 novembre al 28 dicembre 2022), il calendario della stagione 2022/23 è super compatto. In difficoltà soprattutto le big che sono chiamate ad un vero e proprio tour de force.

Da oggi sono al prossimo 13 novembre (ovvero quando comincerà la pausa per gli impegni del Mondiale), le big del calcio italiano saranno costrette a giocare ben 18 partite tra impegni nazionale ed europei. Di fatto, una partita ogni tre giorni.

Troppi impegni, diversa preparazione: rischio infortuni

Per affrontare nel miglior modo possibile questa anomala stagione, le big hanno modificato la preparazione. Di fatto, si è cercato di essere pronti da subito. Un’accelerazione che sta portando a diversi infortuni.

Dai problemi di Paul Pogba e Angel Di Maria, al lungo stop di Romelu Lukaku, passando per i tanti giocatori attualmente ai box come Nicolò Zaniolo o, per stare su notizie recenti, Ante Rebic e Divock Origi in casa Milan.

Big in ansia anche per il post Mondiale

Oltre alle difficoltà oggettive di questo periodo, i top club sono preoccupati anche per il post Mondiale. Come torneranno i giocatori che parteciperanno alla rassegna iridata? Il pericolo è soprattutto per coloro che avranno la fortuna di andare avanti nel torneo in Qatar.

Le rose delle maggiori squadre italiane sono ampie e di valore, il poter fare cinque sostituzioni a partita è un aiuto importante ma è chiaro che la stagione in corso è divisa in tre spezzoni ben distinte: prima fase pre Mondiale, Mondiale e ultima fase post Mondiale. Chi saprà dosare meglio le energie e sarò più fortunato a livello di infortuni, probabilmente riuscirà ad arrivare fino in fondo. Per tutti gli altri, sarà una stagione costantemente in emergenza.