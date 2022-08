Inter, Lukaku salta Milan e Bayern

29-08-2022 19:03

Non arrivano buone notizie per Lukaku e per l’Inter. Un comunicato ufficiale della squadra neroazzurra recita: “Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

L’attaccante belga salterà così il Milan e l’esordio stagionale in Champions League contro il Bayern Monaco. Il giocatore nerazzurro proverà a rientrare per il secondo match della coppa continentale, ma non sarà semplice.