Billie Jean King Cup 2021, i risultati della seconda giornata

Ecco i risultati odierni e le classifiche della seconda giornata delle finali di Billie Jean King Cup in corso di svolgimento alla 02 Arena di Praga.

GRUPPO A

Russia-Canada 3-0

D. Kasatkina (Rus) b. C. Zhao (Can) 6-3 6-1

A. Pavlyuchenkova (Rus) b. R. Marino (Can) 6-4 4-6 6-2

L. Samsonova / V. Kudermetova (Rus) b. G. Dabrowski / R. Marino (Can) 6-3 6-1

CLASSIFICA GRUPPO A

Russia 1-0 3-0

Canada 1-1 2-4

Francia 0-1 1-2

GRUPPO B

Australia-Belgio 2-1

D. Gavrilova (Aus) b. G. Minnen (Bel) 6-4 1-6 6-4

S. Sanders (Aus) b. E. Mertens (Bel) 3-6 7-6 6-0

E. Mertens / G. Minnen (Bel) b. E. Perez / S. Sanders (Aus) 6-2 6-4

CLASSIFICA GRUPPO B

Australia 1-0 2-1

Belgio 1-1 3-3

Bielorussia 0-1 1-2

GRUPPO C

Slovacchia-Stati Uniti 2-1

V. Kuzmova (Svk) b. S. Rogers (Usa) 6-4 6-4

D. Collins (Usa) b. A.K. Schmiedlova (Svk) 6-3 6-2

V. Kuzmova / T. Mihalikova (Svk) b. C. Dolehide / C. Vandeweghe (Usa) 6-2 6-7 12-10

CLASSIFICA GRUPPO C

Spagna 1-0 2-1

Slovacchia 1-1 3-3

Stati Uniti 0-1 1-2

GRUPPO D

Svizzera-Germania 3-0

V. Golubic (Sui) b. A. Petkovic (Ger) 6-4 7-5

B. Bencic (Sui) b. A. Kerber (Ger) 5-7 6-2 6-2

V. Golubic / J. Teichmann (Sui) b. A.L. Friedsam / N.M. Schunk (Ger) 6-1 6-2

CLASSIFICA GRUPPO D

Svizzera 1-0 3-0

Repubblica Ceca 1-0 2-0

Germania 0-2 1-5

