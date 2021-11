Billie Jean King Cup: la Svizzera sfida la Russia in finale

05-11-2021 21:46

Sarà la Svizzera a sfidare domani la Russia nella finale di Billie Jean King Cup. A Praga le rossocrociate hanno battuto l’Australia, orfana della numero uno del mondo Ashleigh Barty, già dopo i due singolari: Jil Teichmann e Belinda Bencic, campionessa olimpica in carica, hanno infatti travolto rispettivamente per 6-0 6-3 Storm Sanders e per 6-3 6-2 Alja Tomljanovic, la fidanzata di Matteo Berrettini. La Russia ha vinto, dal 2004 al 2008, quattro edizioni di quella che era allora la Fed Cup, e prima ancora Federation Cup, perdendo sette finali, l’ultima nel 2015, mentre la Svizzera ha perso, nel 1998 contro la Spagna, l’unica finale che ha disputato. L’ultima edizione, giocata due anni fa prima della pandemia del Covid, l’ha vinta la Francia in finale proprio sull’Australia, che non vince la competizione dal 1974, mentre gli Stati Uniti, sconfitti dalla Russia nell’altra semifinale, dal 2001 a oggi si sono aggiudicati solo l’edizione del 2017.

OMNISPORT