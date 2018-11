Bimbo che imita Mou nel pre-gara Genoa-Napoli diventa virale

Ha aspettato che la telecamera che inquadrava tutti i giocatori di Genoa e Napoli schierati in fila arrivasse verso di lui, poi appena è arrivata si è chinato con un sorriso a 360 gradi rivolto al cameraman e ha messo la mani davanti all’orecchio, imitando l’ormai celebre gesto provocatorio fatto da Mourinho a Torino, dopo la vittoria del Manchester United con la Juventus. E’ diventata virale l’immagine di uno dei bambini che hanno accompagnato a Marassi i giocatori nel pre-partita. Un episodio che non è di certo passato inosservato ai tanti appassionati davanti alla Tv.

STAR DEL WEB – Un gesto che ha sorpreso tutti e che ha scatenato l’ilarità di tutti gli altri bimbi in campo. Lo screen dell’immagine ha subito fatto il giro del web sui social e il bambino si è trasformato subito in una star della rete. In settimana, anche Ancelotti aveva ironicamente simulato il gesto in conferenza, schierandosi dalla parte dell’allenatore portoghese e la sensazione è che lo Special One abbia fatto centro mediaticamente ancora una volta. Il celebre gesto delle manette, che fece ai tempi dell’Inter quando contro la Sampdoria vennero espulsi due nerazzurri, è rimasto per anni imitatissimo dai tifosi comuni.

TIFOSI DIVISI – Anche Ivan Zazzaroni ha commentato sul suo profilo twitter la foto, scrivendo “I bambini ci guardano” dividendo i follower. C’è chi non ha apprezzato né il tweet né il gesto e chi ha giustificato il ragazzino “meglio che facciano questo gesto o che urlino figli di p…?”. Anche un tifoso della Juve è intervenuto scrivendo: “Sono un tifoso bianconero ed anche dopo questa immagine continuo a pensare che il gesto di Mourinho non è stato così grave come molti lo descrivono. Preferisco che un bambino faccia il gesto dell’orecchio piuttosto che un calcione mentre gioca stile Totti su Balotelli”. C’è anche chi profetizza una moda nascente: “È facile prevedere che il gesto del #Mourinho sarà l’esultanza ufficiale dopo ogni goal segnato contro la @juventusfc . Peccato siano sempre troppo pochi”. Infine un commento leggero: “Guardate il suo sorriso , fantastico , ha capito più lui che 20 milioni di tifosi scoloriti, fatevela una risata ogni tanto invece di essere sempre così nervosi con tutti”.

SPORTEVAI | 11-11-2018 10:07