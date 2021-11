Binotto: "Leclerc a rischio foratura"

22-11-2021 10:37

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto a Sky ha parlato del mancato ordine di scuderia per invertire le posizioni dei piloti e permettere a Leclerc di attaccare Stroll e Ocon: “Charles ha provato a chiedercelo via radio. In realtà però in quella fase stavamo gestendo le gomme, non spingendo. Non è che Carlos non poteva andare più veloce. Eravamo noi che non volevamo farlo andare più veloce per non trovarci in condizioni di rischio foratura, come hanno fatto altri”.

Sul possibile cambio di power unit di Leclerc: “Abbiamo introdotto la nuova parte ibrida qualche gara fa. Il motore è affidabile e non cala di prestazione con i km percorsi, quindi non c’era bisogno di cambiarlo. Se l’avessimo cambiato Charles non avrebbe fatto ottavo”.

OMNISPORT