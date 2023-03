Bisoli in conferenza: “La squadra non sta benissimo”

Ancora Bisoli su Ranieri: “Uno degli allenatori più importanti del panorama europeo, sarà una gara molto difficile da affrontare”

31-03-2023 15:08

Il SudTirol, allenato da Pierpaolo Bisoli, affronterà in trasferta il Cagliari di Mister Claudio Ranieri. Bisoli, nel corso della conferenza stampa, come riportata da TrivenetoGoal.it:, ha commentato il momento del suo SudTirol: “La squadra non sta benissimo. Abbiamo avuto qualche problemino: Curto ha saltato due allenamenti, Belardinelli ha avuto un’influenza. La partita però è molto importante e stimolante. Troveremo uno stadio pieno e ricco di entusiasmo. Noi dovremo essere bravi a fare la nostra partita, sapendo che abbiamo di fronte una delle più forte, se non la più forte del campionato”

In chiusura, un commento sul collega Claudio Ranieri: “Ranieri è uno degli allenatori più importanti del panorama europeo. Sarà una gara molto difficile da affrontare. Cercheremo di esaltare le nostre qualità. Dobbiamo essere molto compatti. Anche chi non gioca dovrà portare il proprio contributo”.