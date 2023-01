Blengini scuote la Lube: “Bisogna trovare continuità”

27-01-2023 10:42

Il suo nome è stato associato a Modena ma coach Gianlorenzo Blengini in testa ha solo la sua Lube almeno da qui a fine contratto (che scadrà il prossimo anno).

Al momento tirare le somme significa, però, fare un plauso ai ragazzi per il percorso europeo ma anche concedergli una tiratina d’orecchie per le 7 sconfitte (più ko in Coppa Italia) racimolate, invece, in campionato. Blengini, intevistato dalla Gazzetta dello Sport, non si scompone troppo: “In un certo senso mi aspettavo tutto questo, ci sono stati diversi cambiamenti dovuti sia all’anagrafe sia al fatto che alcuni giocatori sono qui per il primo anno, perdere Juantorena ha significato molto soprattutto nella fase di ricezione”.

Così così in Italia ma in Europa fino ad oggi è stata un’altra storia, oltretutto il tabellone vede Perugia da una parte e la Lube dall’altra: “Evitare il derby è una cosa che mi fa sempre piacere – prosegue il tecnico – ma negli ultimi anni questa squadra non è mai andata oltre i quarti, non possiamo guardare troppo in là e dobbiamo concentrarci sul prossimo ostico avversario ovvero l’Halkbank, dobbiamo assolutamente trovare continuità e presentarci a quell’appuntamento migliorati”.