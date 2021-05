Blengini svela il successore e punta Tokyo: "Obiettivo medaglia"

Il ct della nazionale maschile di pallavolo Gianlorenzo Blengini ha fatto il punto su Tokyo: “L’Olimpiade è il fulcro per tutto quello che è successo prima e per quello che questo evento si porta dietro. L’obiettivo è una medaglia, anche se la corte dei pretendenti resta molto vasta, forse anche di più di quello che era un anno fa: Polonia sopra agli altri, ma anche Brasile, Usa, Francia, Russia e non dimentichiamo la Argentina che arriva ai Giochi forse nel suo momento migliore come maturità”.

Blengini ha diviso il gruppo: “Il rischio è quello di giocare un po’ di meno. Ci ho pensato, ma ho dovuto fare valutazioni che si adattassero alla mia situazione. Poi stiamo cercando di mettere in piedi qualche amichevole per la fine di giugno e i primi di luglio prima della partenza per il Giappone (a metà luglio) con un’Olimpiade che inizia il 23”. Blengini ha anche ufficializzato il suo successore che sarà Fefé De Giorgi.

OMNISPORT | 14-05-2021 16:01