Boca Juniors, Carlos Tevez chiede rispetto per la maglia n° 10

Un rapporto speciale quello che lega Carlos Tevez alle maglie numero 20 dei grandissimi campioni. Ai tempi della Juventus ereditò la 10 niente di meno che da Alex Del Piero, che l’aveva lasciata libera al momento del suo ritiro. Ora, al Boca Juniors, sta indossando la stessa maglietta con lo stesso numero che fu di Diego Armando Maradona.

Proprio per questo, l’attaccante chiede che questo tipo di maglie vengano trattate con più rispetto, e non assegnate a chiunque solo per questioni di marketing o di pubblicità.

Queste le sue parole a TyC Sports:

“Quando sono arrivato alla Juventus tanto tempo fa la maglia di Del Piero non si usava, non volevano darla a nessuno dopo il suo ritiro. Il club aveva deciso che nessuno potesse indossare la 10. Questo è fare qualcosa per gli idoli che hanno fatto qualcosa per la società. Il giorno in cui me ne andrò non dovranno dare a chiunque quella maglietta. Deve essere un emblema, come nella Juventus. È la maglia degli idoli del Boca. Bisogna rispettare la maglia con il numero 10 del Boca perché l’hanno messa giocatori come Maradona, Angel Clemente Rojas y Juan Roman Riquelme”

OMNISPORT | 29-01-2021 21:24