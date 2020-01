Bocalon per Monachello: affare fatto

Riccardo Bocalon è del Pordenone: scambio di prestiti con Gaetano Monachello che passa al Venezia.

“Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Riccardo Bocalon. Il calciatore, classe ’89, arriva dal Venezia con la formula del prestito (con diritto di riscatto) sino a giugno 2020. Punta centrale di corsa e molto abile nel colpo di testa, Bocalon in carriera ha segnato 128 reti: in particolare, 3 nel girone d’andata 2019/20 con il Venezia, 10 nella scorsa stagione di B (con Salernitana e Venezia) e 39 nel precedente biennio di C con l’Alessandria. Vestirà la maglia numero 28 e sarà a disposizione dalla trasferta di venerdì a Frosinone” si legge nella nota dei ‘ramarri’.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 14:59