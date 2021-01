Boga beffa il Cagliari: il Sassuolo strappa l'1-1

Il Cagliari continua a non vincere in campionato e prolunga un’astinenza che dura da quasi tre mesi: pareggio allo scadere per il Sassuolo, che il bottino pieno non lo ottiene dallo scorso 6 gennaio. I sardi salgono a quindici punti in classifica e restano nelle sabbie mobili, un punto utile per acquisire fiducia per i neroverdi.

La gara scorre sul filo di un sottile equilibrio, che rischia di essere spezzato dalla torsione di Locatelli dopo un quarto d’ora: Cragno è attento. Dall’altra parte è Ceppitelli ad impattare il pallone di testa, allontanato da Traorè nei pressi della linea di porta. Djuricic è pericoloso in ripartenza e con un’ottima scelta di terzo tempo: Cragno si salva alla grande. Nainggolan si sacrifica anche in fase difensiva e sfiora il goal al 40′: è il palo a dirgli di no.

Lo 0-0 resta tale grazie ad un altro miracolo del migliore dei rossoblù, Cragno, il cui riflesso nega a Traorè la soddisfazione del goal dopo un’incornata a botta quasi sicura. Di Francesco si accorge che qualcosa non va e inserisce contemporaneamente Pavoletti e Sottil, arretrando Nainggolan sulla linea dei centrocampisti: la mossa paga con un atteggiamento più offensivo che porta al goal di Joao Pedro, bravo a staccare in anticipo su Marlon e a sfruttare un bel cross di Marin. A un minuto della fine ecco la beffa per i padroni di casa: il nuovo entrato Oddei pennella per Boga che, dimenticato in marcatura da Sottil, sigla l’1-1 finale.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SASSUOLO 1-1

Marcatori: 75′ Joao Pedro (C), 94′ Boga (S)

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa (73′ Walukiewicz), Ceppitelli, Godin, Lykogiannis (82′ Tripaldelli); Oliva, Marin, Deiola (65′ Deiola); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (64′ Pavoletti). All. Di Francesco

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang (71′ Lopez), Locatelli; Traorè (88′ Oddei), Djuricic (78′ Raspadori), Boga; Caputo (71′ Defrel). All. De Zerbi

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Marin (C), Nainggolan (C), Obiang (S), Lopez (S), Rogerio (S)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 31-01-2021 17:06