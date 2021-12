Boga in difficoltà, Dionisi: "Non sa nemmeno dove si trova"

22-12-2021 20:59

Alessio Dionisi, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘DAZN’, non ha nascosto la sua delusione per la prova della sua squadra dopo la sconfitta interna contro il Bologna.

“Mi sarebbe piaciuto venire qui a dire che abbiamo approcciato bene la gara, ma così non è. All’inizio abbiamo chiuso il Bologna, loro non riuscivano ad uscire, poi abbiamo preso goal su una situazione banale e da lì siamo andati in confusione. Peccato chiudere così con una pensante sconfitta in casa nel derby, mi dispiace e mi assumo le mie responsabilità. Adesso dobbiamo prepararci per il girone di ritorno”.

Deludente è stata la prova di Boga.

“Non ero soddisfatto delle sue ultime prestazioni – ha aggiunto Dionisi – ma ho provato a farlo giocare dall’inizio sapendo che Raspadori quando entra riesce a fare sempre bene. In questo momento con la testa non sa nemmeno dove si trova. Tutte queste chiacchiere che vanno avanti su di lui da luglio lo stanno condizionando, non riesce a tenerle fuori e le riporta nelle prestazioni. Dispiace perché è un ottimo ragazzo”.

OMNISPORT