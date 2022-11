02-11-2022 10:19

Nuova vita per Riccardo Orsolini da quando il Bologna ha scelto Motta.

Fa il punto sul suo presente e sul suo futuro la ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola: il calciatore classe ’97 è stato tra i migliori contro il Monza e già da qualche giorno sono partiti i primi contatti per discutere del rinnovo del contratto. Ci sarà un incontro per trattare un accordo fino al 30 giugno 2026, ovvero due anni in più rispetto all’attuale scadenza.