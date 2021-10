Bologna, Barrow racconta lo spavento per il Covid-19: “Ho avuto paura”

26-10-2021 17:19

Non è stato un periodo semplice per Musa Barrow quello estivo. A luglio infatti l’attaccante del Bologna è risultato positivo al Covid-19 e per lui, e soprattutto per i suoi familiari, le preoccupazioni sono andate ad aumentare giorno dopo giorno.

“È stato difficile. Non ho forzato nulla. mio cugino Aliu è stato malissimo, lo hanno dovuto intubare, ha perso 25 chili. Adesso sta meglio grazie ai dottori del Sant’Orsola. Io ho avuto qualche problema di respirazione, male alla schiena, non sentivo più i sapori. Senza quello mangiare cibo o un’altra cosa è uguale” h raccontato Barrow al Corriere dello Sport.

“Incredibile. Se ho avuto paura? Sì, un po’. Mio cugino era all’ospedale, io a casa. Però ho sempre avuto la forza di alzarmi, preparare da mangiare, fare le cose quotidiane. Cosa mi ha insegnato questa esperienza? Che siamo tutti uguali. E che quelli che hanno soldi hanno bisogno di quelli che non hanno nulla” è stata la profonda conclusione tratta al termine della vicenda dalla punta classe 1998.

