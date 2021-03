Bologna, brutte notizie dalla Polonia: Skorupski è positivo al Covid-19

Non arrivano buone notizie per il Bologna dal fronte nazionali. Il portiere rossoblù Łukasz Skorupski è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultima tornata di tamponi a cui si è sottoposto l’intero gruppo squadra della Polonia.

Il calciatore, classe 1991, ha riscontrato i primi sintomi (febbre) nella notte tra giovedì e venerdì e da quel momento è stato posto in isolamento fiduciario. Prima di lui anche Mateusz Klich era risultato positivo al test del tampone.

La Polonia, dopo il 3-3 all’esordio in Ungheria, tornerà in campo domani sera per il secondo match del Girone I di qualificazione al mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022, dove i biancorossi ospiteranno l’Andorra.

Attraverso un tweet il team manager polacco Jakub Kwiatkowski ha confermato la riscontrata positività.

In vista della ripresa del campionato – sabato 3 aprile contro l’Inter di Antonio Conte – la porta felsinea verrà affidata presumibilmente al secondo portiere da Costa.

OMNISPORT | 27-03-2021 11:09