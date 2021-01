Bologna: colpo grosso in attacco?

Il Bologna vuole una punta, questa è la richiesta nemmeno tanto nascosta di Sinisa Mihajlovic, bisognoso di far rifiatare Rodrigo Palacio. L’argentino ha sempre risposto presente alle chiamate del tecnico serbo, ma ora ha bisogno di tirare il fiato, visto anchei suoi 39 anni…

Il Bologna ci ha provato con poca insistenza e determinazione per Zaza, poi virando su Inglese (l’arrivo di D’Aversa ha cambiato le cose), infine tentando la carta Lammers (il Bologna non vuole solo il prestito, bensì il diritto di riscatto) e Sanabria.

Nessuno di questi profili sembra aver fatto scattare la scintilla alla dirigenza felsinea, ne tanto meno al tecnico serbo. L’indiscrezione delle ultime ore arriva però da Casteldebole, dove ilprocuratore di Marko Arnautovic è da un paio di giorni a colloquio con Sabatini e Bigon.

L’ex West Ham, dopo l’esperienza allo Shanghai SIPG, non ha nessuna intenzione di restare in Cina e avrebbe aperto alla possibilità di approdare in Italia. Il suo ingaggio da 3,5 milioni a stagione spaventa l’entourage rossoblu che però è determinato a cercare di chiudere la trattativa, provando a spalmare l’ingaggio dell’attaccante.

