Bologna, Di Vaio annuncia: “Il mercato in uscita è chiuso”

29-07-2022 17:58

Sono parole piuttosto nette quelle pronunciate da Marco Di Vaio in merito al mercato del Bologna, squadra che, da qui in avanti, non farà più partire alcun pezzo della rosa attuale.

“Hickey e Svanberg erano cessioni previste, Aaron voleva andare e abbiamo colto l’occasione con il Brentford, mentre Svanberg non avendo rinnovato non ci ha permesso una cessione migliore. Theate? È arrivata una offerta molto importante dopo solo un anno ed è pesata la scelta del giocatore di confrontarsi in Europa” ha dichiarato il ds rossoblù al Resto del Carlino commentando gli ultimi addii.

“In quattro giorni siamo passati da una offerta normale a una importante. Con Theate si chiude la campagna di trasferimenti in uscita” ha poi chiosato in maniera perentoria il dirigente del Bologna.