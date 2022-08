Bologna: due alternative a Shomurodov

17-08-2022 11:26

Il Bologna è sempre in cerca di un’alternativa da affiancare a Marko Arnautovic o che possa in qualche caso sostituire il centravanti austriaco.

Non sembrano esserci grossi passi avanti nella trattativa imbastita ormai da un paio di settimane con la Roma per l’attaccante uzbeko. Gli emiliani propongono 10 milioni di diritto di riscatto o al massimo di obbligo condizionato mentre la Roma non si schioda dalla richiesta di 14-15 milioni in obbligo di riscatto.

Secondo quanto si apprende dalle colonne della gazzetta dello Sport, il club di Saputo non vorrebbe spingersi oltre e per questo motivo valuta anche un paio di alternative: il primo nome è quello di Maximiliano Gomez del Valencia, l’altro è quello di Strand Larsen del Groningen, già nel mirino di Giovanni Sartori, ai tempi dell’Atalanta.

