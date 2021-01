Bologna-Hellas Verona, la gioia di Siniša Mihajlović

L’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović si mostra felice dopo la vittoria per 1-0 ottenuta contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. Successo che è arrivato grazie ad un gol su rigore di Roccardo Orsolini al 19° del primo tempo, realizzando il primo gol su rigore della sua carriera in Serie A al primo tentartivo. Il Verona ha invece interrotto una serie di sette trasferte di Serie A senza sconfitte. I gialloblù infatti non perdevano fuori casa (e non trovavano la via del gol) dallo scorso 4 ottobre, 0-1 contro il Parma.

Queste le parole del tecnico rossoblu:

“In questo momento abbiamo diverse scelte sia per l’undici titolare che per i cambi, adesso che stanno tornando tutti a disposizione. Questo ci permette di non perdere di qualità quando effettuiamo le sostituzioni, come invece accadeva qualche mese fa quando ci mancavano 6-7 giocatori ogni partita”.

OMNISPORT | 16-01-2021 18:03