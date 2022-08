Bologna: in arrivo un altro innesto in difesa

28-08-2022 15:53

Prima della chiusura del mercato, il Bologna lavorerà per fornire a Sinisa Mihajlovic un altro difensore. Dopo l’acquisizione di Joshua Zirkzee, presente già ieri a Milano per assistere alla sfida contro i rossoneri campioni d’Italia, la Gazzetta dello Sport di oggi spiega come nella lista di Giovanni Sartori ci siano due nomi in particolari: il centrale Pantelis Chatzidiakos dell’AZ Alkmaar sondato ad inizio mercato anche dall’Hellas Verona, e Becir Omeragic dello Zurigo, nel taccuino anche dell’Inter di Inzaghi nel caso di una eventuale partenza di Milan Skriniar, che per il momento pare congelata.

