Bologna-Inter 0-1, Lukaku allunga la fuga: le pagelle

L’Inter allunga la fuga sul Milan e si porta a otto punti di vantaggio, con una partita in meno (il recupero contro il Sassuolo di mercoledì prossimo). Contro il Bologna la squadra di Conte non brilla, ma guadagna tre punti tanto sofferti quanto preziosi.

Parte male l’Inter, subendo il Bologna e giocando con un baricentro troppo basso. La squadra di Mihajlovic pressa i nerazzurri, tiene il pallino del gioco ma non mette mai in serio pericolo Samir Handanovic. Risultato?

L’Inter aspetta il momento giusto, sorniona, e alla prima azione pulita della sua partita passa in vantaggio: discesa da difensore ‘moderno’ di Bastoni, cross perfetto per Lukaku e goal del belga, in due tempi dopo il primo colpo di testa ribattuto.

Mihajlovic prova a riordinare le idee, ma nel mentre perde Tomiyasu per infortunio. Handanovic cala la saracinesa un paio di volte agli attacchi del Bologna, ma l’Inter in avanti sfiora ancora una volta il goal con un legno clamoroso colpito da Lautaro Martinez. A ripresa inoltrata entrano Gagliardini, Darmian e Sanchez, con la squadra di Antonio Conte che punta a congelare la partita, senza rischiare nulla ma anche senza creare poi chissà cosa.

Gli ultimi dieci minuti di partita non regalano particolari sussulti, se non una squadra nerazzurra disattenta e ingenua, capace di rimediare tre cartellini gialli ravvicinati (due di loro, Brozovic e Bastoni, erano anche diffidati). Il Bologna ci prova con un assetto super offensivo e con gli ingressi di Juwara e Orsolini, ma la partita si spegne sull’uno a zero per l’Inter.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Bologna-Inter 0-1

Marcatori: 31′ Lukaku

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 5.5; Tomiyasu 6 (34′ De Silvestri 6), Danilo 6.5, Soumaoro 6, Dijks 6 (80′ Juwara 6.5); Schouten 6.5, Dominguez 6 (69′ Svanberg 6); Skov Olsen 5.5 (80′ Orsolini SV), Soriano 6, Sansone 5.5 (69′ Vignato 6); Barrow 5.5.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, Ranocchia 6.5, Bastoni 6.5; Hakimi 5.5, Barella 6 (91′ Vecino SV), Brozovic 5, Eriksen 6 (61′ Gagliardini 6), Young 5.5 (71′ Darmian 6); Lautaro 6 (71′ Sanchez 6.5), Lukaku 7.

Ammoniti: Soumaoro, Ranocchia, De Silvestri, Vignato, Juwara, Bastoni, Brozovic, Gagliardini

Espulsi: –

OMNISPORT | 03-04-2021 22:56