Bologna-Juventus: Allegri fa il punto sugli infortunati

Juventus a Bologna per non perdere altro terreno. Bianconeri reduci dal pari di Venezia e al momento distanti ben 8 punti dalla zona Champions, ecco perchè il match del ‘Dall’Ara’ rappresenta un crocevia fondamentale nell’altalenante stagione degli uomini di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, a poco più di 24 ore dal match in programma sabato alle 18, ha preso la parola in conferenza stampa. Questo il punto sugli infortunati in casa bianconera.

Partendo da Dybala, passando per Chiellini, Ramsey e Kulusewski: queste le parole del tecnico toscano in vista della partenza per il capoluogo emiliano.

“Dybala non sarà a disposizione. Paulo non ha niente, però col Malmo era affaticato e a Venezia stessa cosa. Non si rischia soprattutto perché non si è allenato con la squadra, vedremo col Cagliari”. Kulusevski non ha i 90minuti nelle gambe perché dopo l’operazione ha perso un po’ di peso. Averlo in panchina è già importante”. Chiesa sta procedendo molto bene, così come Danilo. Chiellini domani difficilmente giocherà perché ha qualche acciacco. Gli altri abili e arruolabili”. Locatelli ha avuto un paio di giorni così così, vediamo oggi come sta. Devo valutare se giocherà Kean o Morata, c’è anche Kaio Jorge che a Venezia ha fatto una buona partita. Dovrò valutare anche Alex Sandro, perchè ha fatto un paio di allenamenti differenziati: deciderò domani”.

Al Dall’Ara calcio d’inizio fissato per le ore 18.00, arbitro dell’incontro il signor Orsato.

