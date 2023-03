I biancocelesti mancano il sorpasso all'Inter e non vanno oltre il pareggio contro i rossoblu: niente secondo posto.

11-03-2023 22:52

La Lazio non va oltre lo 0-0 a Bologna nell’ultimo anticipo del sabato della 26esima giornata di Serie A e perde l’occasione di superare l’Inter al secondo posto in classifica: la squadra di Sarri soffre come non mai l’assenza del punto di riferimento Immobile e sbatte contro il muro rossoblu eretto da Thiago Motta.

I biancocelesti sono così terzi a 49 punti, a rischio sorpasso da parte della Roma, in campo domenica contro il Sassuolo. Il Bologna conferma la sua solidità e il suo settimo posto a quota 36 punti, a -6 dalla zona Europa.

Bologna-Lazio: il commento della gara

Primo tempo giocato a buon ritmo ma senza reti al Dall’Ara. Sarri orfano di Immobile scommette su Felipe Anderson falso nove, affiancato da Pedro e Zaccagni. Ma i biancocelesti vanno in bianco. Il primo squillo è di marca laziale, al 14′ Luis Alberto verticalizza per Pedro che calcia a lato. Al 28′ Ferguson incorna un cross di Kyriakopoulos e colpisce il palo: è l’unica grande chance dei felsinei nel primo tempo. Al 35′ Skorupski si supera salvando due volte la porta nel giro di pochi secondi, prima su Luis Alberto, poi su Felipe Anderson. Allo scadere ammonito Vecino: salterà il derby di Roma.

Gara in equilibrio ma ritmi più lenti nella ripresa, Kyriakopoulos ha due buone chance per i rossoblu ma manca di precisione, Felipe Anderson scatena il panico al 52′ con uno slalom dei suoi ma Zaccagni colpisce male e spedisce a lato. Thiago Motta decide di cambiare inserendo Zirkzee, Medel e Pyyhtiä, Sarri richiama in panchina Luis Alberto per Basic. La manovra della Lazio è lenta e prevedibile e il Bologna si difende con grande ordine, per poi ripartire. All’80 Sarri si decide a inserire una punta fresca, Cancellieri, per Pedro, ma la partita va a spegnersi senza ulteriori emozioni.

Bologna-Lazio: le pagelle dei rossoblu

Skorupski 7 – Decisivo nel primo tempo con la doppia parata su Luis Alberto e Felipe Anderson

Posch 6,5 – Vince il duello con Zaccagni, solo una sbavatura nella ripresa

Soumaoro 6,5 – Chiude tutte le iniziative dei capitolini

Lucumì 6,5 – Guida bene la difesa di Thiago Motta, che diventa impermeabile soprattutto nella ripresa

Cambiaso 6 – Prestazione di quantità e qualità a centrocampo

Moro 6,5 – Contiene bene Milinkovic-Savic e non disdegna alcuni spunti offensivi. Dal 62′ Pyyhtiä 6 – Fa il suo compito a centrocampo

Schouten 6 – Filtro decisivo a centrocampo, dalle sue parti non si passa. Dal 62′ Medel 6 – La sua pressione è decisiva nell’ultima parte di gara

Aebischer 5,5 – Fatica a trovare il suo posto nel ruolo di vice Orsolini. Dall’80’ Soriano sv

Ferguson 5,5 – Il palo colpito grida vendetta, nella ripresa si vede poco

Kyriakopoulos 6 – Sfiora un gol ed è buona l’intesa con Ferguson. Cala alla distanza. Dal 57′ Zirkzee 6 – alcuni scambi interessanti con Barrow

Barrow 6,5 – Sempre pericoloso ma bravo anche a ripiegare in difesa

Thiago Motta 7 – Il suo Bologna è solidissimo e merita la posizione in cui è. Regge bene il confronto con la Lazio

Bologna-Lazio: le pagelle dei biancocelesti

Provedel 6 – Sempre presente quando chiamato in causa

Lazzari 5,5 – Si fa scappare Kyriakopoulos in un’occasione, poteva costare caro

Casale 6 – Solido dietro, non fa passare nulla

Romagnoli 6,5 – Chiude perfettamente la cerniera difensiva, pochi i pericoli corsi dai capitolini

Hysaj 6 – Non è al massimo ma porta a casa il suo compito

Milinkovic-Savic 5 – Non si vede quasi mai. Ha il compito di accendere la luce ma sparisce dal campo per lunghi tratti

Vecino 5,5 – Ammonito, salterà il derby con la Roma

Luis Alberto 5,5- Gara altalenante dello spagnolo, che non riesce ad incidere come vorrebbe. Dal 64′ Basic 5,5

Pedro 6 – Sempre dinamico, ma decisamente impreciso. Dall’80’ Cancellieri sv

Felipe Anderson 5 – Bocciato nel ruolo di falso nove, tutto fumo e niente arrosto

Zaccagni 5,5 – Ci prova ma è ben limitato sulla sua fascia

Sarri 5,5 – La Lazio manca il sorpasso sull’Inter: soprattutto nella ripresa i capitolini sembrano tirare i remi in barca ed accontentarsi del pareggio

Il tabellino di Bologna-Lazio

Il tabellino di Bologna-Lazio 0-0

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro (62′ Pyyhtiä), Schouten (62′ Medel); Aebischer (80′ Soriano), Ferguson, Kyriakopoulos (57′ Zirkzee); Barrow. All. Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj ; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto (64′ Basic); Pedro (80′ Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Arbitro: Maresca