Bologna-Lille, moviola: Oliver ancora senza pietà, la disperazione di Italiano

La prova dell’arbitro al Dall’Ara nella gara di Champions League, il fischietto inglese ha ammonito sette giocatori nel corso del match

Da più di sei anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni, ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 33 gare in carriera (42 considerando anche i preliminari) ma come se l’è cavata ieri il fischietto britannico al Dall’Ara?

I precedenti di Oliver col Bologna

Il fischietto inglese ha già arbitrato in passato club italiani ma quella di ieri è stata la sua prima direzione con il Bologna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con Kavanagh IV uomo, Gillett al Var e lo scozzese Dallas all’Avar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori: Lykogiannis, Odgaard, Alexsandro, Meunier, Mandi, Zhegrova, Castro.

Bologna-Lille, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi di Bologna-Lille. Al 5′ tocco in profondità di Orsolini per Dallinga, che parte in campo aperto in posizione giudicata regolare, si presenta davanti a Chevalier e incrocia col destro: palo e gol! Dopo il controllo del Var però la rete viene annullata per offside. Al 22′ ammonito Alexsandro, che ha fermato con un fallo Dallinga. Al 33′ giallo per Lykogiannis, che ha commesso fallo su David.

Al 54′ ammonito Meunier per un fallo su Ndoye. All’81’ ammonito Mandi per perdita di tempo. Al 76′ Oliver fischia fallo in attacco a Odgaard per una leggera spinta su Alexsandro in area di rigore, protesta a gran voce il pubblico di casa contestando la decisione del direttore inglese.All’84’ ammonizione anche per Odgaard. Al 94′ giallo a Zhegrova per una trattenuta su Lucumí. Dopo 6′ di recupero Bologna-Lilla finisce 1-2 e dopo il fischio finale viene ammonito anche Castro.

La disperazione di Italiano

Amareggiato il tecnico rossoblù Italiano che a Sky ha detto: “Ci siamo fatti due gol da soli evitabilissimi. Soprattutto nel momento in cui abbiamo pareggiato dovevamo continuare con quel furore. Il loro secondo gol ci ha frenati. Perdiamo per dei dettagli. In questa competizione se si sbaglia si viene castigati e a noi è successo in tutte e cinque le partite che abbiamo giocato. Questo ci deve far crescere perché in campionato questi errori non possiamo permetterceli. Con tutte queste partite ravvicinate manca forse anche la possibilità di lavorare con calma”.