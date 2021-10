Bologna, Mihajlovic: "Atteggiamento giusto, credo molto nei giovani"

Stupenda prova del Bologna di Sinisa Mihajlovic, che al Dall’Ara spazza via la brutta Lazio di Maurizio Sarri e vola a 11 punti in classifica. Il Bologna non ha perso nemmeno una delle prime quattro gare casalinghe in questo campionato: era dal 2010/11 che non rimaneva imbattuto nelle prime quattro gare interne di Serie A.

Queste le parole dopo la partita del tecnico Sinisa Mihajlovic:

“Ero convinto che avremmo fatto una grande partita e così è stato, poi il risultato è sempre incerto. Se andiamo in campo con l’atteggiamento giusto abbiamo più possibilità di vincere. Ci è mancata la continuità nelle ultime gare ed è qualcosa su cui riflettere, se si gioca sempre così anche se non dovessimo fare risultato non avremmo nulla da rimproverarci. Ora arriva la sosta, forse non è il momento giusto perché veniamo da una bella vittoria. Se avessimo avuto lo stesso atteggiamento di Empoli avremmo perso in ogni caso.

A me piace essere molto offensivo, l’abbiamo dimostrato facendo e subendo tanti gol. Dopo Empoli ho cercato di capire il momento provando a coprirci un po’ di più, trasmettendo però il messaggio che è sempre una questione di atteggiamento, intensità e concentrazione, cose che dipendono da noi stessi. Non devo parlare di assenze, pali o sviste. Magari la Lazio non si aspettava questo modulo, ma era importante avere lo spirito giusto.

Mi piace far giocare i giovani, che però siano bravi. Se so che dando fiducia diventano forti, io preferisco metterli in campo”.

OMNISPORT | 03-10-2021 15:09