Bologna, Mihajlovic: "Hanno fatto due tiri e due gol"

18-12-2021 21:17

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha commentato amareggiato la sconfitta contro la Juventus: “Abbiamo preso il primo gol a freddo, poi stavamo meglio noi in campo visto che abbiamo giocato avendo anche qualche occasioni. Nel nostro miglior momento abbiamo preso il loro gol, anche deviato”.

“Ci è mancata un po’ di decisione in avanti con gli attaccanti e tutto, a volte per bravura loro e demeriti nostri purtroppo è andata così. Noi abbiamo subito poco e niente, tra primo e secondo gol abbiamo fatto meglio della Juventus. Loro hanno fatto gol mentre noi no, ci è mancato l’ultimo passaggio. La partita l’abbiamo gestita bene, nella ripresa abbiamo spinto sull’acceleratore e il gol era nell’aria, poi invece lo abbiamo subito e ci ha tagliato le gambe”.

OMNISPORT