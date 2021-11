Bologna, Mihajlovic: "Nostro obiettivo è stare dalla parte sinistra della classifica"

07-11-2021 18:11

Il tecnico del Bologna Sinisa MIhajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Sampdoria a Marassi per 2-1. Il Bologna non raccoglieva almeno 18 punti nelle prime 12 partite di Serie A dal campionato 2002/03 (22 in quel caso).

Queste le parole di Sinisa, evidentemente orgoglioso della propria squadra:

“Mi è piaciuto come abbiamo giocato. Noi arriviamo da una vittoria, avevamo 15 punti, erano situazioni opposte a loro. La cosa che dovevamo fare era rimanere lucidi facendo la nostra gara, i ragazzi l’hanno interpretata bene. L’unica pecca era non averla chiusa sull’1-0 e sul 2-1 perchè la reazione loro c’è stata ma noi l’abbiamo gestita bene. Ora abbiamo 18 punti, c’è la sosta, continuiamo ad allenarci con entusiasmo e serenità pensando partita per partita […] Per quanto fatto in campo potevamo avere qualche punto in più. Come a Genova o Udine. Non dobbiamo farci innervosire e perdere concentrazione sulle decisioni arbitrali. Sono due gare che stiamo facendo così perché ho detto ai ragazzi che sarebbe uscito subito dal campo chi avesse preso un giallo per proteste. Oggi i ragazzi hanno fatto le cose bene e abbiamo vinto. Andiamo avanti così”.

MIhajlovic però cerca allo stesso tempo di frenare anche i facili entusiasmi:

“Non lo so se abbiamo fatto il salto di qualità. Dobbiamo pensare gara per gara. Il nostro obiettivo è rimanere dalla parte sinistra della classifica cercando di avvicinarci ai primi sette posti. L’importante è continuare ad allenarsi con fiducia e giocare come stiamo facendo”.

