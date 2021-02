Bologna: Mihajlovic perde Tomyasu per tre settimane

Brutte notizie in casa felsinea dopo l’esito degli esami a cui è stato sottoposto il difensore giapponese Takehiro Tomyasu. Per lui almeno 2 settimane di stop forzato a causa di una lesione del soleo sinistro. Una brutta tegola per Sinisa Mihajlovic in vista anche del turno infrasettimanale anche perchè il giapponese è ad oggi l’unico calciatore di Serie A ad aver disputato tutti i minuti delle gare fino ad ora giocate.

“Con tutte le volte che avete detto che ha sempre giocato, o doveva farsi male o saltare per squalifica visto che era diffidato, ed ecco che si è fatto male proprio nella settimana in cui ci sono tre partite – scherza il tecnico con i giornalisti –. Lui non è mai stato sostituito, ha giocato sempre, tutti i minuti e quindi perdiamo molto, sicuramente ci sono giocatori per sostituirlo ma con caratteristiche diverse”.

Questo il commento ironico del mister rossoblù che tra l’altro dovrà fare a meno anche di Baldursson: il giovane islandese si è procurato una lesione del retto femorale destro che richiederà tre settimane di stop.

OMNISPORT | 26-02-2021 15:32