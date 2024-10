Bologna-Milan, polemiche continue: l’Under 20 gioca regolarmente in casa e in città c’è una fiera d’auto

Continuano le polemiche per la decisione di rinviare a data da destinarsi il match tra Bologna e Milan dopo il maltempo che ha colpito l’Emilia in questi giorni. E c’è un precedente con l’Inter nel 2022

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La polemica non si ferma. Il match tra Bologna e Milan è stato rinviato a data da destinarsi ma la situazione continua a generare malumori. Di certo il forte maltempo che sta colpendo l’Emilia negli ultimi giorni è un fattore da tenere in grande considerazione sotto il profilo della sicurezza anche dei tifosi che si recano allo stadio, ma la gestione dell’intero caso ha lasciato tanti tifosi rossoneri con l’amaro in bocca.

La decisione che arriva dal Sindaco

I tifosi del Milan si lanciano all’attacco verso quella che ritengono una decisione politica. A spingere verso il rinvio del match è stato infatti il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che già nella giornata di ieri aveva firmato un’ordinanza in cui imponeva di non far giocare la partita a causa delle previsioni meteo e per ripristinare la situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato particolarmente colpito. Un’ordinanza con cui il sindaco bolognese ha scavalcato anche un’eventuale parere del prefetto e che sfrutta una normativa che era stata prevista durante la pandemia Covid.

Bologna U20 in campo e c’è una fiera d’auto

A far arrabbiare i tifosi del Milan che avrebbero voluto i rossoneri in campo al Dall’Ara (o in una soluzione alternativa di un campo neutro come Empoli e Como) arrivano però altre notizie da Bologna. In particolare la formazione Under 20 della società rossoblù sabato sarà regolarmente in campo nel match contro l’Udinese. Va detto però che la giovanile gioca in un campo situato in una zona diversa della città, decisamente distante dal centro della città e dalla zona più colpita dall’alluvione.

Ma il match dell’Under 20 non è l’unico evento in programma nel fine settimana bolognese, in questi giorni la città ospita anche la Fiera di auto e moto d’epoca. Non si tratta ovviamente di una manifestazione come il Motor Show ma che comunque attrae tanti appassionati e che nel fine settimana dovrebbe vedere una presenza stimata intorno alle 30mila persone.

Il precedente dell’Inter nel 2022

Se i tifosi del Milan sono arrabbiati, quelli dell’Inter hanno un ricordo decisamente spiacevole. I nerazzurri, infatti, il 6 gennaio del 2022 avevano in programma una sfida al Dall’Ara contro il Bologna ma la formazione felsinea chiese il rinvio del match a causa dei tanti casi covid presenti in squadra. Dopo una lunghissima disputa, con i nerazzurri che chiesero anche lo 0-3 a tavolino, arrivò il rinvio con il match che si è poi giocato il 27 aprile. In quell’occasione i nerazzurri che erano in corsa per lo scudetto passano in vantaggio al 3’ con Perisic ma si fecero rimontare dal Bologna che trovò la rete della vittoria grazie a un errore del portiere nerazzurro Radu. Una sconfitta che fu fatale alla squadra di Inzaghi nella corsa scudetto e spalancò le porte all’Inter.