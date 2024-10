Bologna-Milan rinviata per maltempo: quando si recupera e che succede con gli squalificati Theo e Reijnders

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo una riunione con questore e prefetto stoppa il match coi rossoneri in programma sabato 26: ecco quando si potrebbe giocare.

Bologna-Milan, in programma sabato 26 ottobre alle 18, non si giocherà. Le piogge torrenziali che stanno mettendo in ginocchio l’Emilia Romagna hanno indotto le autorità del capoluogo a decidere lo spostamento ad altra data del match contro i rossoneri. Il sindaco Matteo Lepore, dopo una riunione nel pomeriggio con questore e prefetto, ha firmato un’ordinanza che stoppa lo svolgimento del match allo stadio Renato Dall’Ara.

Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi

La situazione, purtroppo, è nota a tutti. Dal 19 ottobre è in corso una vera e propria alluvione che ha interessato anche vaste zone del comune di Bologna. Già altri eventi sportivi dello scorso weekend (il match tra Virtus Bologna e Tortona della Serie A di basket) e del prossimo fine settimana (Fortitudo Bologna-Avellino, della A2 sempre di basket) erano slittati per il maltempo. Adesso tocca alla Serie A di calcio: impossibile, per le istituzioni cittadine, garantire il regolare afflusso di circa 35mila persone allo stadio.

Alluvione a Bologna, la nota del sindaco Lepore

La nota del Comune è esaustiva: “A seguito dell’alluvione che ha interessato il Comune di Bologna dal 19 ottobre in alcune zone della città e in particolare nel quartiere Porto-Saragozza (proprio dove si trova lo Stadio Dall’Ara), sono in corso intense attività di ripristino della situazione nelle aree pubbliche e nelle proprietà private. Le intense piogge di questi giorni e le previsioni meteorologiche per le prossime giornate non consentono di prevedere il ritorno alla normalità nelle prossime ore, vista anche l’allerta meteo emessa per la giornata di domani”.

Altre piogge in arrivo, il Dall’Ara è nell’area critica

Questa partita non s’ha da fare, dunque. Almeno per il momento: “La partita Bologna-Milan porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone, con conseguenti problemi di ordine pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte. Tutto ciò creerebbe notevoli difficoltà alle operazioni in corso e aggraverebbe il contesto in cui già si trova quella zona, creando rischi per l’incolumità e la sicurezza delle persone”.

Quando si recupera Bologna-Milan? Le prime date utili

E adesso quando si recupererà il match? Scorrendo il calendario, con gli impegni di Bologna e Milan tra campionato, Coppa Italia e Champions, la prima finestra utile si aprirerre solo a dicembre, tra la 16ma giornata (che si chiude il 15) e la 17ma (che si apre il 22). C’è però un problema: il Milan, che affronta il Genoa domenica 15 alle 20.45 a San Siro, poi dovrebbe giocare venerdì 20 (ore 20.45) a Verona. Se la Lega Serie A non modifica il calendario di anticipi e posticipi, insomma, per il recupero si potrebbe dover aspettare ancora. Magari il giorno di Santo Stefano.

Squalificati: Milan senza Theo e Reijnders contro il Napoli

C’è un’altra questione di natura regolamentare: che succede coi due squalificati del Milan che, in base ai provvedimenti del Giudice Sportivo, avrebbero dovuto saltare per squalifica la sfida del Dall’Ara? Si tratta di due big, per giunta, Theo Hernandez e Reijnders. Bene, essendo slittato il match coi rossoblu, entrambi sconteranno la squalifica nella prossima sfida di campionato del Milan, quella contro il Napoli a San Siro in programma martedì 29 ottobre alle 20.45.