Milan, Ibrahimovic e il mistero della giacca di pelle: il post che cita Fonzie fa infuriare i tifosi

Il dirigente rossonero pubblica sui social una foto in cui cita il celebre personaggio del telefilm “Happy Days”, scatenando la rabbia dei supporter milanisti

Un post dal significato oscuro pubblicato da Zlatan Ibrahimovic ha scatenato la rabbia dei tifosi del Milan. Il dirigente ha postato una foto in cui indossa un giubbotto di pelle, citando nella didascalia Fonzie, il celebre personaggio del telefilm “Happy Days”: l’immagine cela un messaggio o è solo un modo per attirare l’attenzione dei follower?

Milan, il post di Ibrahimovic che cita Fonzie

Non è la prima volta che Zlatan Ibrahimovic utilizza i suoi account social per post dal significato nascosto. Stavolta, però, nessuno ha capito davvero cosa Ibra volesse comunicare e, soprattutto, i tifosi del Milan non l’hanno presa affatto bene.

Nella giornata in cui veniva rinviata la gara di Bologna – il che obbligherà i rossoneri ad affrontare il Napoli senza gli squalificati Theo Hernandez e Reijnders – Zlatan ha postato due differenti foto – una su Instagram e una su X – con indosso un giubbotto di pelle. In entrambe appare la didascalia “Fonzie”, citazione dell’omonimo personaggio del telefilm “Happy Days”.

Milan, cosa significa il post di Ibrahimovic?

Si tratta solo di uno scherzo? O nell’era della comunicazione social, in cui ogni post (soprattutto quelli dei personaggi famosi) serve a mandare un messaggio, c’è un significato nascosto? I tifosi del Milan se lo chiedono. Per usare un eufemismo, Ibrahimovic non è propriamente un personaggio tendente all’autoironia, il che fa propendere per la seconda ipotesi.

Ma che messaggio può nascondere il post? Nel telefilm Fonzie era il personaggio “cool” della compagnia, quello che non perdeva mai la calma, conquistava tutte le ragazze e, soprattutto, risolveva ogni problema: ma qual è il problema a cui si potrebbe riferire Ibra? Non il rinvio di Bologna-Milan, ormai deciso. Che si tratti allora dei rapporti tesi tra Rafa Leao e il tecnico Paulo Fonseca?

Milan, la rabbia dei tifosi contro Ibrahimovic

Domande che frullano nella testa dei tifosi e non solo. La maggior parte dei sostenitori del Milan non ha preso affatto bene i post di Ibrahimovic, arrivati in una giornata decisamente poco felice per i colori rossoneri. E nei commenti sono tanti i milanisti che attaccano Ibra. “Ma puoi mai postare robe del genere sempre nel momento meno opportuno?”, protesta Ssam su X. “Ma ci sta prendendo in giro?”, chiede James. “Sto respirando profondamente. Sto contando fino a 10. Non scrivo altro se no mi querelano”, il commento di Francesco. “Questo sceglie sempre i momenti migliori: fenomeno”, aggiunge Adria.

“Ci mancano di rispetto, decidono di rinviare quando vogliono loro e tu ridi e posti questa stupidaggine: vattene tu e Cardinale!”, scrive Salva sfogando la sua rabbia. Loki concorda: “Basta, de ne devi andare”. Infine la chiosa di MrZipparelli: “Eh no, caro Ibra, Fonzie era sicuramente meno mitomane di te”.