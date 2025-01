Bologna-Monza, moviola: Mariani fischia tutto dall’inizio alla fine, ecco dove ha sbagliato

La prova dell’arbitro Mariani al Dall’Ara nella gara della 21esima giornata di serie A, il fischietto di Aprilia ha ammonito quattro giocatori

Ha compiuto da poco 42 anni Maurizio Mariani, la scelta per Bologna-Monza. Proveniente da Aprilia con un passato nella Marina Militare, è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 da ragazzino sogna di arruolarsi in Marina. A 16 anni arriva la decisione di intraprendere la carriera da arbitro quando a Venezia, in procinto di terminare gli studi presso la Scuola navale militare Francesco Morosini, sceglie di partecipare al corso arbitri. Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi: poco diverso da quanto gli viene richiesto nell’ambito dei check al VAR durante le partite che dirige.

E infatti a partire dal primo gennaio 2021 appare nell’elenco dei Video Match Officials – cioè gli ufficiali di gara che svolgono la funzione di VAR – della FIFA. È sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. In questa stagione aveva già diretto il derby di Milano e l’ultima uscita era stata in Juve-Fiorentina. Vediamo come se l’è cavata al Dall’Ara.

I precedenti di Mariani con Bologna e Monza

Erano sedici i precedenti del Bologna con Mariani con un bilancio di sei vittorie, due pareggi e otto sconfitte. L’ultimo precedente era Verona-Bologna del 21 aprile 2023. Erano sei i precedenti con il Monza con uno score di 3 vittorie brianzole e 3 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Bercigli con Perenzoni IV uomo, Camplone al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Akpa Akpro, Kyriakopoulos, Castro, Izzo

Bologna-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara che l’arbitro Mariani ha sempre tenuto in pugno. Il fischietto di Aprilia è sempre stato vicino all’azione, ha fermato spesso il gioco perché la gara è stata animosa, ha fischiato ben 24 falli ma praticamente senza mai o quasi sbagliare.

Al 17′ accese proteste del Bologna per una rimessa laterale a sfavore, presunto ultimo tocco di Maldini ma il direttore di gara resta fermo sulla propria decisione. Al 24′ giallo ad Akpa Akpro per fallo su Orsolini. Al 36′, sempre per fallo su Orsolini, ammonito anche Kyriakopoulos. Al 46′ terzo giallo del match: è per Castro che placca Akpa Akpro in ripartenza.

Al 51′ proteste di Italiano nei confronti del quarto uomo, Mariani invita alla calma e fa proseguire il gioco. Unico errore di Mariani proprio nel recupero quando ravvede un fallo in attacco di Orsolini che non c’è ma la sua prova resta superba. Ultimo giallo al 94’ per Izzo e dopo 5’ di recupero Bologna-Monza finisce 3-1.