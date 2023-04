Bologna, Motta: "Dobbiamo migliorare la fase del possesso"

Il tecnico degli emiliani: "Avere così tanti tifosi al seguito è uno stimolo in più per noi".

20-04-2023 18:49

In vista del match contro il Verona, il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa: “Mi aspetto una partita difficile come tutte in Serie A, ma la cosa importante siamo noi. Con grande umiltà e rispetto per il Verona, squadra agguerrita e che lotta, affronteremo un match piedi per terra e continuando a lavorare come abbiamo sempre fatto. L’obiettivo è dare il meglio e fare al massimo tutto ciò che possiamo controllare. Cosa voglio vedere in campo? Il gioco d’insieme, il sacrificio per il compagno, la corsa in più, aiutarsi a vicenda, poi migliorare la nostra fase di possesso. Questo è un aspetto fondamentale per competere in Serie A, anche perché abbiamo giocatori di qualità e dobbiamo renderlo un punto di forza”.

Sul pubblico rossoblu presente, Motta ha aggiunto: “Avere così tanti tifosi al seguito è uno stimolo in più per noi – le parole di Motta – È nostra responsabilità e obbligo continuare a fare il massimo. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e di quelli del Verona e cercheremo di fare risultato, con l’obiettivo di rappresentare con grande orgoglio i tifosi in campo. È per noi una bella responsabilità e i ragazzi sono consapevoli di cosa affronteremo venerdì sera”.