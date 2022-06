Bologna: nel mirino c'è Thorsby della Samp

14-06-2022 09:58

Dopo aver avviato la trattativa con un paio di norvegesi come Strand-Larsen e Botheim, il nuovo ds del club rossoblù, Giovanni Sartori, si sta muovendo per un altro connazionale dei due giovani talenti, già visto e apprezzato in Serie A .

Si tratta di Morten Thorsby, mediano della Sampdoria da tempo finito nel mirino rossoblù per cercare di rimpolpare il centrocampo.

Secondo La Gazzetta dello Sport il centrocampista blucerchiato piace molto a Sartori, ma per arrivare a Thorsby, come ormai nella logica del mercato moderno, dovrà prima uscire Svanberg, valutato 10 milioni.

Il Doria, nel frattempo, ha fissato il prezzo per il calciatore classe 1996, arrivato a suo tempo da svincolato dall’Heerenveen. Sono 7 milioni quelli chiesti da Corte Lambruschini, cifra che al momento il club felsineo considera però ancora troppo alta.

