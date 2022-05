Bologna pronto a sostituire Hickey

31-05-2022 15:56

Via uno scozzese e dentro…un altro scozzese.

In casa Bologna si sta ripetendo quello che è successo lo scorso anno con il difensore destro Takehiro Tomiyasu. Il giapponese piaceva molto all’Arsenal che a pochi giorni dalla fine del mercato ha piazzato la zampata vincente e l’offerta giusta per accapparrarsi l’ex rossoblù.

Anche questa volta l’Arsenal va sul sicuro e bussa alla porta del Bologna, per chiedere l’altro terzino, quello sinistro, ovvero il giovane scozzese Hickey. La trattativa pare già molto ben avviata con la soddisfazione di entrambe le parti. Il giocatore approda in un club di alto livello, in un campionato importante come la Premier League e la prospettiva di giocare l’Europa League, il club felsineo invece è felice perché trova una plusvalenza importante che serve per alimentare il mercato.

Se l’affare andrà a buon fine i Gunners verseranno una cifra vicina a i 20 milioni di euro che il Bologna, nella figura del nuovo DS, Giovanni Sartori, intende in parte reinvestire per l’acquisto di Calvin Ramsey. DIfensore scozzese di proprietà dell’Aberdeen, già sondato lo scorso gennaio.