Bologna, retroscena Orsolini: "Per restare ho detto tre no"

Tre offerte reali, concrete e già in tasca. Ma poi la decisione di non cambiare maglia e restare legato al progetto del suo Bologna. Questo ciò che ha regalato il mese di agosto a Riccardo Orsolini, che ha deciso di parlarne in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’.

“Non ho mai chiesto di andare via, né volevo che accadesse. Su questo do la mia garanzia. So anche che in società erano arrivate offerte anche importanti, che però il Bologna non ha ritenuto congrue”, ha spiegato Orsolini al quotidiano romano.

E l’attaccante esterno della squadra felsinea ha anche fatto i nomi: “Si trattava di Torino, Fiorentina e Lazio. Ma da parte mia non c’è stata nessuna pressione, mi ha anzi fatto piacere il fatto che pur di tenermi abbiano rinunciato a tanti soldi. Così, dopo la partenza di Tomiyasu, ho spento il telefono. Ormai sapevo al 100% che sarei rimasto”, ha concluso Orsolini.

OMNISPORT | 04-09-2021 09:55