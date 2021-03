Bologna-Sampdoria 3-1: Mihajlovic batte Ranieri

Il Bologna trova tre punti fondamentali per la sua classifica, arrivando proprio ad un punto in classifica dalla Sampdoria, rivale di giornata e battuta per tre a uno, grazie alle reti di Barrow, Svanberg e Soriano.

Partita scoppiettante al Dall’Ara di Bologna, con le due squadre libere di testa, brave ad affrontarsi a viso aperto. Parte meglio la Sampdoria, che pressa alto, non butta via mai il pallone e al 4′ trova un palo clamoroso con Thorsby a tu per tu con Skorupski. La squadra di Ranieri si fa infilare però al primo tiro in porta del Bologna, sulla sapiente azione da attaccante navigato di Palacio, Barrow di testa è il più lesto di tutti a battere Audero.

La Sampdoria però non ci sta, anche perché oggi dispone di un Quagliarella in giornata di grazia: il 38enne si muove bene, è in forma anche dal punto di vista fisico e al 37′ trova un goal dei suoi, chiudendo al volo sul primo palo un cross dalla sinistra. Ma per la furia in panchina di Claudio Ranieri, il primo tempo non finirà così in pareggio, bensì con la rete di Svanberg, imbeccato in area ancora da un Barrow tarantolato.

Nella ripresa la Sampdoria torna in campo convinta di trovare il pareggio, ma oggi non è evidentemente giornata: Skorupski e la difesa del Bologna negano ogni gioia agli attacchi blucerchiati. A venti minuti dalla fine ci pensa Roberto Soriano a chiudere i conti a favore del Bologna, con il più classico dei goal dell’ex.

IL TABELLINO

BOLOGNA-SAMPDORIA 3-1

Marcatori:27′ Barrow, 37′ Quagliarella, 41′ Svanberg, 70′ Soriano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Quagliarella.

Ammoniti: Palacio, Ferrari, Skov Olsen, Ramirez

Espulsi: –

