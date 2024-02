Pagelle Bologna-Sassuolo: Saelemaekers game changer, Viti da dimenticare e i neroverdi si buttano via

Top e flop del derby emiliano Bologna-Sassuolo, valevole per la 23° giornata di serie A 2023/2024: due volte avanti, l'undici di Dionisi capitola sotto i colpi dei padroni di casa in un finale da horror

03-02-2024 22:49

Due volte in vantaggio, il Sassuolo crolla nel finale contro il Bologna e incassa la terza sconfitta consecutiva, confermando il periodo nerissimo, con appena quattro punti nelle ultime nove e ben sette ko. I felsinei soffrono e vanno due volte sotto, ma riescono a rialzare la testa e a prendersi i tre punti che mancavano da quattro gare.

La gara è aperta dall’errore di Skorupski che concede il gol del vantaggio a un attento Thorstvedt, che non sbaglia e fa 0-1 al 13′. Il Bologna fatica a dare concretezza alla propria manovra. Il pari arriva, così, da una giocata da incorniciare di Zirkzee, che supera Consigli per l’1-1 grazie alla deviazione di Viti. È il 23′, ma il nuovo equilibrio regge appena 10′. Ci pensa Volpato, con una grande conclusione mancina dal limite e archivia il primo tempo sull’1-2.

Nella ripresa, l’uscita dal campo proprio dell’ex Roma e di un buon Lipani porta i neroverdi ad arretrare il proprio baricentro. Motta cambia gli esterni pescando dalla panchina la qualità di Orsolini e Saelemaekers. Una doppia mossa che cambia tutto e regala linfa alla spinta dei felsinei. Il pari arriva al 72′ con l’incornata di Fabbian, bravo a sfruttare il cross dalla sinistra di Kristiansen e lo spazio concesso da Viti. Il 2-2 spegne gli ospiti, che capitolano definitivamente sotto i colpi di Ferguson e Saelemaekers che fissano il 4-2 e condannano oltremodo un buon Sassuolo, ancora una volta affossato da un finale di gara da dimenticare.

Bologna-Sassuolo, la chiave della partita

Nei primi 70′ il Sassuolo gioca in pressione costante costringendo il Bologna a non dare concretezza a un possesso palla tanto prolungato quanto sterile. Dopo il gol del 2-2 di Fabbian, però, la squadra di Dionisi si scioglie letteralmente e crolla sotto i colpi di Ferguson e Saelemaekers.

La chiave del match sono i cambi, tanto da una parte quanto dall’altra. L’uscita dal campo a inizio ripresa di Volpato e Lipani toglie tantissimo ai neroverdi, che faticano a ripetere l’ottima prima frazione e, con i minuti arretrano il loro raggio d’azione. Dall’altro lato della barricata, la possibilità di Motta di gettare nella mischia due come Saelemaekers e Orsolini cambia volto al match e al Bologna, letale in ripartenza e che ribalta tutto in 20′ con Fabbian, Ferguson e un gol proprio dell’esterno ex Milan.

I top e i flop del Bologna

Saelemaekers 7,5: Insieme a Orsolini (6,5), cambia letteralmente il volto a un Bologna apparso troppo timido e irretito dal Sassuolo. Regala spinta, idee e giocate. Il gol è del poker è il giusto premio per un ingresso da protagonista.

Fabbian 7: Per larghi tratti è senza molti dubbi il migliore in campo, il gol del 2-2 con un perentorio stacco di testa suona la carica.

Ferguson 7: Riscatta un primo tempo per nulla brillante con una ripresa in crescendo, che lo vede siglare la rete del 3-2.

Zirkzee 6,5: La sensazione è sempre la stessa, quando la sfera passa dai suoi piedi può succedere di tutto. Tra gli unici a salvarsi nella prima frazione, regala il pari con una girata al volo anche fortunata, vista la deviazione di Viti, ma letale. Nella ripresa, stretto nelle trame della difesa ospite, fatica e sbaglia qualcosa anche lui.

Kristiansen 6,5: Gara in crescendo per l'esterno danese, che dopo le parole al miele di Motta in conferenza pre-gara, risponde servendo l'assist del 2-2 a Fabbian con un cross perfetto.

Calafiori 6,5: Nella serata non semplice, altra prova solida e importante per il centrale rivelazione di questa prima metà di campionato. Contrasta, affonda, imposta e recupera con una sicurezza ormai da veterano.

Skorupski 4: Sbaglia l'impostazione non capendosi con Freuler al 13′ e, di fatto, regala il vantaggio al Sassuolo. Un errore che rischia di pesare come un macigno, in una serata che lo ha visto per larghi tratti inoperoso.

I top e i flop del Sassuolo

Volpato 7+: Chiamato nel non semplice compito di non far rimpiangere Berardi, l'ex Roma parte bene e fa ancora meglio con il passare dei minuti. La giocata che porta al secondo vantaggio del Sassuolo è un autentico capolavoro.

Thorstvedt 6,5: Schierato nel duo in mediana, rompe al 13′ l'astinenza esterna dei neroverdi che durava da 285′. Il centrocampista norvegese ringrazia l'incomprensione tra Skorupski e Freuler, si prende la sfera e la scaraventa in rete. Gara più che positiva, nonostante il finale da incubo generale.

Doig 6,5: La cura Dionisi sembra aver già fatto effetto. Dopo una prima metà di stagione a dir poco in ombra a Verona, la sensazione è che sia tutto apparecchiato per un girone di ritorno da protagonista.

Laurientè 5,5: Nuova prova opaca per il talento francese, che resta per larghi tratti impalpabile.

Viti 5: Sfortunato sull'autogol, poco attendo sulla rete del 2-2, che lo vede prima tenere in gioco Kristianesen, poi lasciarsi sovrastare da Fabbian.

Bologna-Sassuolo: il tabellino del match

Bologna-Sassuolo 4-2

BOLOGNA: Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen (81′ Lykogiannis), Aebischer (58′ Orsolini), Freuler; Fabbian (81′ Moro), Ferguson, Urbanski (58′ Saelemaekers), Zirkzee. A disp.: Ravaglia, Bagnolini, Ilic, Karlsson, Corazza, Odgaard, Lucumì, De Silvestri. All.: Thiago Motta.

SASSUOLO: Consigli, Pedersen, Erlic (80′ Tressoldi), Viti, Doig, Thorstvedt, Lipani (58′ Boloca), Bajrami (67′ Racic), Volpato (58′ Ceide), Laurienté, Pinamonti (80′ Mulattieri). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Ferrari. All.: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 13′ Thorstvedt (S), 23′ (aut.) Viti (S), 33′ Volpato (S), 72′ Fabbian (B), 82′ Ferguson (B), 86′ Saelemaekers (B)

Note: ammoniti: Thorstvedt (S), Aebischer (B)