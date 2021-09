Bologna, Soumaoro positivo al Covid-19

Piove sul bagnato in casa del Bologna. All’attuale momento di difficoltà in campionato (due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate) si è aggiunta oggi la notizia della poitività al Covid-19 di Adama Soumaoro.

Ad annunciare la notizia ci ha pensato direttamente la società rossoblù attraverso un comunicato comparso sul proprio sito web.

“Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Adama Soumaoro. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.

Soumaoro quest’anno aveva giocato solo 9 minuti in occasione del match di campionato contro l’Atalanta terminato 0-0.

OMNISPORT | 30-09-2021 14:14