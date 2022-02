Bologna-Spezia, Arnautovic: "I gol? Frutto del lavoro della squadra"

21-02-2022 23:35

Grande protagonista della sfida tra Bologna e Spezia è stato Marko Arnautovic, che con una stupenda doppietta porta i felsinei alla vittoria contro i liguri. Prima doppietta in Serie A per Marko Arnautovic, l’ultima marcatura multipla del giocatore austriaco nei maggiori cinque europei risaliva a quella messa a segno nel maggio 2019 con la maglia del West Ham contro il Southampton.

Queste le sue parole al termine della partita, rilasciate ai microfoni di DAZN:

“Non parliamo dei miei gol, ma della vittoria della squadra. Gioco per la squadra, lavoro per la squadra e senza di essa non segnerei. Nel calcio ci sono alti e bassi, noi abbiamo avuto dei problemi e ci si è messo anche il Covid. Stasera siamo contenti e ora testa alla Salernitana. Non penso alle critiche, non sono un problema. Sono abituato, ci convivo da sempre e i giornalisti fanno il loro lavoro. Penso che potrebbe essere la gara della svolta. Vincere a casa ci darà positività che può proseguire contro la Salernitana”.

