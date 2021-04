Bologna: stagione finita per Dominguez

Stagione virtualmente già finita per Nicolas Dominguez. Il centrocampista del Bologna infatti, nel corso dell’ultima partita che ha visto i felsinei impegnati contro il Torino, ha riportato un infortunio che lo costringerà a uno stop relativamente lungo.

A confermarlo è stato il Bologna attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Nicolas Dominguez ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro, con tempi di recupero di 30-40 giorni”.

Tenendo in considerazione che il campionato si chiuderà ufficialmente il prossimo 23 maggio, appare quindi complicato pensare di poter rivedere il centrocampista argentino in campo entro il termine della stagione.

Dominguez, alla sua seconda annata in rossoblù, ha totalizzato 28 presenze in Serie A, condite da un goal, alle quali vanno aggiunte anche 2 in Coppa Italia.

Il Bologna, nelle prossime partite, sarà costretto a fare i conti anche con l’assenza di Mitchell Dijks. Il difensore olandese è infatti alle prese con una lesione ai flessori della coscia sinistra che lo terrà lontano dai campi di gioco per due o tre settimane.

OMNISPORT | 23-04-2021 18:02